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11.06.2018  12:45

Українського баскетболіста запросили на перегляд до команди НБА

Святослав Михайлюк

Клуб з НБА Мемфіс запросив українського баскетболіста Святослава Михайлюка на перегляд.

Про це повідомляє американський журналіст Пітер Едмістон.

Він увійшов до шістки гравців, яких Грізліс переглянуть 11 червня.

У минулому сезоні Мемфіс зайняв 14-е місце в Південно-Західному дивізіоні Західної конференції.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк вразив Лейкерс на перегляді.

До цього Святослав був на перегляді в Юті.





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