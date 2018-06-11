Українського баскетболіста запросили на перегляд до команди НБА

Святослав Михайлюк

Клуб з НБА Мемфіс запросив українського баскетболіста Святослава Михайлюка на перегляд.

Про це повідомляє американський журналіст Пітер Едмістон.

Він увійшов до шістки гравців, яких Грізліс переглянуть 11 червня.

Grizzlies announce a workout tomorrow afternoon with the following dudes:



Elijah Bryant (BYU)

Demetrius Denzel-Dyson (Samford)

Donte Ingram (Loyola (IL))

Yante Maten (Georgia)

Terrell Miller (Murray State)

Sviatoslav Mykhailiuk (Kansas) — Peter Edmiston (@peteredmiston) 11 июня 2018 г.

У минулому сезоні Мемфіс зайняв 14-е місце в Південно-Західному дивізіоні Західної конференції.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк вразив Лейкерс на перегляді.

До цього Святослав був на перегляді в Юті.