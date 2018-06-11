Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
310 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 12:45
Українського баскетболіста запросили на перегляд до команди НБА
|Святослав Михайлюк
Клуб з НБА Мемфіс запросив українського баскетболіста Святослава Михайлюка на перегляд.
Про це повідомляє американський журналіст Пітер Едмістон.
Він увійшов до шістки гравців, яких Грізліс переглянуть 11 червня.
Grizzlies announce a workout tomorrow afternoon with the following dudes:— Peter Edmiston (@peteredmiston) 11 июня 2018 г.
Elijah Bryant (BYU)
Demetrius Denzel-Dyson (Samford)
Donte Ingram (Loyola (IL))
Yante Maten (Georgia)
Terrell Miller (Murray State)
Sviatoslav Mykhailiuk (Kansas)
У минулому сезоні Мемфіс зайняв 14-е місце в Південно-Західному дивізіоні Західної конференції.
Раніше повідомлялося, що Михайлюк вразив Лейкерс на перегляді.
До цього Святослав був на перегляді в Юті.
Читай також
Останні публікації
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Божествений хвостик у США та геніальний Зідан у фіналі домашньої першості. Історія чемпіонатів світуВперше в історії світового футболу проведення чемпіонату довірили країні, де футбол не був і не є спортом № 1. Проте, турнір вдався, а рекорд відвідуваності, встановлений в США, не перевершений до цих пір, незважаючи навіть на збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонату світу.
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
"Рука Бога", крах надій команди Лобановського та величний Франц Беккенбауер. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОБагато хто називає цей чемпіонат світу турніром Дієго Марадони. Можна сперечатися і не погоджуватися з цією думкою, але факт залишається фактом ‐ ні до, ні після цього роль одного гравця в перемозі команди на світовій першості не була такою значною.
|
09.07.2017
Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій