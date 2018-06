Українського баскетболіста запросили на перегляд до команди НБА

Клуб з НБА Мемфіс запросив українського баскетболіста Святослава Михайлюка на перегляд.

Про це повідомляє американський журналіст Пітер Едмістон.

Він увійшов до шістки гравців, яких Грізліс переглянуть 11 червня.

Grizzlies announce a workout tomorrow afternoon with the following dudes:



Elijah Bryant (BYU)

Demetrius Denzel-Dyson (Samford)

Donte Ingram (Loyola (IL))

Yante Maten (Georgia)

Terrell Miller (Murray State)

Sviatoslav Mykhailiuk (Kansas)