Українець Кривенко став чемпіоном світу зі слем-данків. ВІДЕО

Дмитро Кривенко

Українець Дмитро Кривенко став найкращим слем-данкером на чемпіонаті світу зі стрітболу.

Про це повідомляє Трибуна.

Також до фіналу пробився ще один українець Вадим Піддубченко.

За перший данк Кривенко отримав 44 бали з 50, за другий - 39 з 50, за третій - 38 з 50, за четвертий - 50 з 50, за п'ятий - 43 з 50.

Піддубченко за перший данк отримав 45 з 50, за другий - 0 з 50.

Початок відео - з 1 години 36 хвилин.

Нагадаємо, що збірна України поступилася в чвертьфіналі чемпіонату світу.

Раніше чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула перемогу над йорданцями.