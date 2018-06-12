Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1321 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
12.06.2018  17:20

Українець Кривенко став чемпіоном світу зі слем-данків. ВІДЕО

Дмитро Кривенко

Українець Дмитро Кривенко став найкращим слем-данкером на чемпіонаті світу зі стрітболу.

Про це повідомляє Трибуна.

Також до фіналу пробився ще один українець Вадим Піддубченко.

За перший данк Кривенко отримав 44 бали з 50, за другий - 39 з 50, за третій - 38 з 50, за четвертий - 50 з 50, за п'ятий - 43 з 50.

Піддубченко за перший данк отримав 45 з 50, за другий - 0 з 50.

Початок відео - з 1 години 36 хвилин.

Нагадаємо, що збірна України поступилася в чвертьфіналі чемпіонату світу.

Раніше чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула перемогу над йорданцями.





Читай також
Збірна України з баскетболу 3х3 отримала суперників на ЧС-2018
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула перемогу над йорданцями
Збірну України з баскетболу 3х3 визнано командою року
Жіноча збірна України 3х3 перемогла на європейській універсіаді
Останні публікації
12.06.2018 - Артем Ананьєвський
Теніс

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України

Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
 
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО

 
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
Усі публікації
Новини
20:58
Футбол. Японія здолала Парагвай, а Польща - Литву в товариських матчах
20:34
Теніс. Стаховський виграв перший матч в Ноттінгемі
20:10
Футбол. Це було заради піару: Алієв пояснив, чому залишив ФК Хмельницький
19:40
Теніс. Це лише питання часу: Світоліній прогнозують повернення втрачених позицій
19:21
ЧС-2018. "Команда у нас прямо скажем - гівно", - російський співак виконав пісню про чемпіонат світу. ВІДЕО
18:58
ЧС-2018. Фред пропустив тренування збірної Бразилії
18:41
Футбол. У Реалі оголосили про призначення нового головного тренера
18:35
Футбол. Новачок Десни хоче потрапити з командою в єврокубки
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.07.2017

Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
В овертаймі українці перемогли команду Сербії.
Євробаскет-2017. Жіноча збірна України до чвертьфіналу не дісталася
Євробаскет-2017. Україна обіграла Угорщину та посіла друге місце у групі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!