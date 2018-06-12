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1321 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 17:20
Українець Кривенко став чемпіоном світу зі слем-данків. ВІДЕО
|Дмитро Кривенко
Українець Дмитро Кривенко став найкращим слем-данкером на чемпіонаті світу зі стрітболу.
Про це повідомляє Трибуна.
Також до фіналу пробився ще один українець Вадим Піддубченко.
За перший данк Кривенко отримав 44 бали з 50, за другий - 39 з 50, за третій - 38 з 50, за четвертий - 50 з 50, за п'ятий - 43 з 50.
Піддубченко за перший данк отримав 45 з 50, за другий - 0 з 50.
Початок відео - з 1 години 36 хвилин.
Нагадаємо, що збірна України поступилася в чвертьфіналі чемпіонату світу.
Раніше чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула перемогу над йорданцями.
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