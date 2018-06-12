Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
44 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
12.06.2018  23:50

Збірна України (U-20) перемогла однолітків з Білорусі

Фото - ФБУ

Зібрна України з баскетболу U-20 здолала збірну Білорусі U-20.

12 червня у Києві чоловіча збірна України U-20 перемогла в товариському матчі білоруських одноліток, пише ФБУ.

Цим спарингом було розпочато ігрову сесію підопічних Вадима Пудзирея, які готуються до чемпіонату Європи U-20 у дивізіоні А.

Товариський матч (U-20)

Київ

12 червня

Україна – Білорусь 70:64 (18:17, 19:12, 17:22, 16:13)

Україна: Ягодін (15 + 9 підбирань), Дубоненко 12, Тиртишник 11, Горобченко (4 + 7 підбирань + 6 передач), Войналович 8, Нємцу 8, П. Бондаренко 5, Бондарчук 5, О. Бондаренко 2

Нагадаємо, що українець Кривенко став чемпіоном світу зі слем-данків. ВІДЕО.

Раніше повідомлялося, що збірна України поступилася в чвертьфіналі чемпіонату світу.





Останні публікації
12.06.2018 - Артем Ананьєвський
Теніс

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України

Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
 
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО

 
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
Усі публікації
Новини
23:50
Баскетбол. Збірна України (U-20) перемогла однолітків з Білорусі
23:34
Футбол. Шахтар готовий платити 21-річному бразильцю 400 тисяч доларів на місяць
23:22
Футбол. Збірна України обіграла Швецію у відборі на ЧС-2019
22:55
Футбол. Че Че: Я потрапив у Палмейрас безкоштовно, а тепер залишив їм хорошу суму
22:38
Футбол. Лунін показав пікантне фото з відпочинку зі своєю дівчиною
22:20
ЧС-2018. Мбаппе розповів про серйозність своєї травми
21:57
Теніс. Світоліна не поїде на WTA турнір у Москві
21:41
Футбол. Нападник Динамо залишить клуб
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.07.2017

Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
В овертаймі українці перемогли команду Сербії.
Євробаскет-2017. Жіноча збірна України до чвертьфіналу не дісталася
Євробаскет-2017. Україна обіграла Угорщину та посіла друге місце у групі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!