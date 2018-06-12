Збірна України (U-20) перемогла однолітків з Білорусі

Фото - ФБУ

Зібрна України з баскетболу U-20 здолала збірну Білорусі U-20.

12 червня у Києві чоловіча збірна України U-20 перемогла в товариському матчі білоруських одноліток, пише ФБУ.

Цим спарингом було розпочато ігрову сесію підопічних Вадима Пудзирея, які готуються до чемпіонату Європи U-20 у дивізіоні А.

Товариський матч (U-20)

Київ

12 червня

Україна – Білорусь 70:64 (18:17, 19:12, 17:22, 16:13)

Україна: Ягодін (15 + 9 підбирань), Дубоненко 12, Тиртишник 11, Горобченко (4 + 7 підбирань + 6 передач), Войналович 8, Нємцу 8, П. Бондаренко 5, Бондарчук 5, О. Бондаренко 2

Нагадаємо, що українець Кривенко став чемпіоном світу зі слем-данків. ВІДЕО.

Раніше повідомлялося, що збірна України поступилася в чвертьфіналі чемпіонату світу.