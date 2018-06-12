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44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 23:50
Збірна України (U-20) перемогла однолітків з Білорусі
|Фото - ФБУ
Зібрна України з баскетболу U-20 здолала збірну Білорусі U-20.
12 червня у Києві чоловіча збірна України U-20 перемогла в товариському матчі білоруських одноліток, пише ФБУ.
Цим спарингом було розпочато ігрову сесію підопічних Вадима Пудзирея, які готуються до чемпіонату Європи U-20 у дивізіоні А.
Товариський матч (U-20)
Київ
12 червня
Україна – Білорусь 70:64 (18:17, 19:12, 17:22, 16:13)
Україна: Ягодін (15 + 9 підбирань), Дубоненко 12, Тиртишник 11, Горобченко (4 + 7 підбирань + 6 передач), Войналович 8, Нємцу 8, П. Бондаренко 5, Бондарчук 5, О. Бондаренко 2
Нагадаємо, що українець Кривенко став чемпіоном світу зі слем-данків. ВІДЕО.
Раніше повідомлялося, що збірна України поступилася в чвертьфіналі чемпіонату світу.
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