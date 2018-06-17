Збірна України поступилась Чехії у контрольному поєдинку

Чоловіча збірна України з баскетболу в товариському матчі програла Чехії.

Про це пише сайт ФБУ.

Контрольний матч

16 червня

Чехія - Україна 80:68 (20:21, 10:6, 34:15, 16:26)

Україна: Пустовий (20 + 2 блок-шоти), Мішула (11 + 3 підбирання), Бобров (8 + 4 підбирання)

Раніше повідомлялося, що збірна України поступилася в чвертьфіналі чемпіонату світу.