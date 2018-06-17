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413 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 09:55
Збірна України поступилась Чехії у контрольному поєдинку
Чоловіча збірна України з баскетболу в товариському матчі програла Чехії.
Про це пише сайт ФБУ.
Контрольний матч
16 червня
Чехія - Україна 80:68 (20:21, 10:6, 34:15, 16:26)
Україна: Пустовий (20 + 2 блок-шоти), Мішула (11 + 3 підбирання), Бобров (8 + 4 підбирання)
Раніше повідомлялося, що збірна України поступилася в чвертьфіналі чемпіонату світу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій