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195 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 15:17
Зірковий американець зіграє проти збірної України в складі Туреччини
|Скотті Вілбекін
Американець Скотті Вілбекін, що представляє Дарюшшафаку офіційно став громадянином Туреччини.
Вілбекіна викличуть на матчі відбору до чемпіонату світу-2019 проти Швеції та України.
У складі Скотті замінить ще одного натуралізованого американця Боббі Діксона.
Як відомо, Вілбекін визнаний найціннішим гравцем Єврокубка, пише basket.com.ua.
Матч відбору на чемпіонат світу проти Туреччини відбудеться 28 червня.
Напередодні наша команда програла в товариській грі Чехії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій