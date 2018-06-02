Я отримав хороший досвід: Український баскетболіст розповів про перегляд у команді НБА

Святослав Михайлюк

Свінгмен Святослав Михайлюк розповів про переддрафтовий перегляд в Юті та поділився враженнями від організації тренувального процессу.

"Я вже пройшов досить багато преддрафтових переглядів. У Джаз - відмінна команда. Я отримав хороший досвід" - розповідає Михайлюк.

"Джаз" вийшли до другого раунду плей-офф. Тут відмінні гравці, у яких є великий поріг для поліпшення. Мені подобається їх стиль баскетболу" - продовжує український спортсмен.

Крім того, на останніх переглядах я перетнувся з деякими колишніми товаришами по команді, в Джаз це був Малик Ньюман, було приємно їх побачити" - цитує Михайлюка basket.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Клуб Леня перегляне ще одного українця.

Нагадаємо, що українцем, який грає в Словенії, зацікавились у США.