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63 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 16:37
Я отримав хороший досвід: Український баскетболіст розповів про перегляд у команді НБА
|Святослав Михайлюк
Свінгмен Святослав Михайлюк розповів про переддрафтовий перегляд в Юті та поділився враженнями від організації тренувального процессу.
"Я вже пройшов досить багато преддрафтових переглядів. У Джаз - відмінна команда. Я отримав хороший досвід" - розповідає Михайлюк.
"Джаз" вийшли до другого раунду плей-офф. Тут відмінні гравці, у яких є великий поріг для поліпшення. Мені подобається їх стиль баскетболу" - продовжує український спортсмен.
Крім того, на останніх переглядах я перетнувся з деякими колишніми товаришами по команді, в Джаз це був Малик Ньюман, було приємно їх побачити" - цитує Михайлюка basket.com.ua.
Раніше повідомлялося, що Клуб Леня перегляне ще одного українця.
Нагадаємо, що українцем, який грає в Словенії, зацікавились у США.
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