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149 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 11:15
Тренер Канзаса: Мало шансів, що Михайлюка задрафтують у першому раунді
|Білл Селф
Тренер Канзаса, за який виступав у NCAA Святослав Михайлюк, Білл Селф вважає, що Михайлюк не буде задрафтований у першому раунді.
Про це розповів сам керманич.
"Я говорив з багатьма командами НБА, і вони всі відзначали, що Михайлюк, Ньюман і Грем - індивідуально відмінні баскетболісти, їх можуть задрафтував в кінці першого раунду. Але насправді - скоріше ні", - говорить коач Канзаса.
"Я оптимістично налаштований, що вони будуть задрафтував, як можна раніше", - передає слова Селфа PHOG.
Нагадаємо, що Михайлюк висловився з приводу виступів за Канзас.
Як відомо, зірковий американець зіграє проти збірної України в складі Туреччини.
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