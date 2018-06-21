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21.06.2018  11:15

Тренер Канзаса: Мало шансів, що Михайлюка задрафтують у першому раунді

Білл Селф

Тренер Канзаса, за який виступав у NCAA Святослав Михайлюк, Білл Селф вважає, що Михайлюк не буде задрафтований у першому раунді.

Про це розповів сам керманич.

"Я говорив з багатьма командами НБА, і вони всі відзначали, що Михайлюк, Ньюман і Грем - індивідуально відмінні баскетболісти, їх можуть задрафтував в кінці першого раунду. Але насправді - скоріше ні", - говорить коач Канзаса.

"Я оптимістично налаштований, що вони будуть задрафтував, як можна раніше", - передає слова Селфа PHOG.

Нагадаємо, що Михайлюк висловився з приводу виступів за Канзас.

Як відомо, зірковий американець зіграє проти збірної України в складі Туреччини.





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