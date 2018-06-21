Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
84 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
21.06.2018  18:15

Федерація баскетболу недопустила Будівельник до участі в Суперлізі

 

Київський Будівельник не зможе взяти участі в наступному розіграші чемпіонату України з баскетболу.

Про це повідомляє ФБУ.

Причиною такого рішення стало можливе поглиблення фінансової кризи клубу і застосування санкцій до ФБУ з боку ФІБА.

Нагадаємо, що Будівельник має виплатити 60 тис доларів своєму екс-гравцю.

Раніше FIBA оприлюднила головні вимоги до українських клубів, які претендують на єврокубки.





Читай також
Президент ФБУ може увійти до виконкому IBU
Вольсфбург упевнено переміг Хольштейн Кієль у першому стиковому матчі за право грати в Бундеслізі
Президент ФБУ: Джима має намір завершити кар'єру
Сайт ФБУ призупинив роботу після бойкоту етапу Кубка світу в Росії
Останні публікації
20.06.2018 - Андрій Твердохліб
ЧС-2018

Чому збірна Росії припинить виступи на домашньому Мундіалі в 1/8 фіналу: 5 причин

Збірна Росії забронювала собі путівку в 1/8 фіналу ЧС-2018, але далі цієї стадії росіянам пройти не вдасться
 
20.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
Усі публікації
Новини
18:37
ЧС-2018. Збірна Росії отримала 20 мільйонів доларів за вихід із групи на ЧС-2018
18:15
Баскетбол. Федерація баскетболу недопустила Будівельник до участі в Суперлізі
18:01
ЧС-2018. Данія - Австралія: невиразна нічия на користь Франції. ВІДЕО
17:53
Футбол. Ювентус підписав півзахисника Ліверпуля. ФОТО. ВІДЕО
17:31
Футбол. Моуріньо пояснив, чому підписав Фреда
17:10
ЧС-2018. Франція - Перу: стартові склади команд
16:51
ЧС-2018. Данія розписала мирову з Австралією
16:40
Футбол. Манчестер Юнайтед офіційно представив Фреда. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.07.2017

Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
В овертаймі українці перемогли команду Сербії.
Євробаскет-2017. Жіноча збірна України до чвертьфіналу не дісталася
Євробаскет-2017. Україна обіграла Угорщину та посіла друге місце у групі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!