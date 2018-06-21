Федерація баскетболу недопустила Будівельник до участі в Суперлізі

Київський Будівельник не зможе взяти участі в наступному розіграші чемпіонату України з баскетболу.

Про це повідомляє ФБУ.

Причиною такого рішення стало можливе поглиблення фінансової кризи клубу і застосування санкцій до ФБУ з боку ФІБА.

Нагадаємо, що Будівельник має виплатити 60 тис доларів своєму екс-гравцю.

Раніше FIBA оприлюднила головні вимоги до українських клубів, які претендують на єврокубки.