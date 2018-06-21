Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
84 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 18:15
Федерація баскетболу недопустила Будівельник до участі в Суперлізі
Київський Будівельник не зможе взяти участі в наступному розіграші чемпіонату України з баскетболу.
Про це повідомляє ФБУ.
Причиною такого рішення стало можливе поглиблення фінансової кризи клубу і застосування санкцій до ФБУ з боку ФІБА.
Нагадаємо, що Будівельник має виплатити 60 тис доларів своєму екс-гравцю.
Раніше FIBA оприлюднила головні вимоги до українських клубів, які претендують на єврокубки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій