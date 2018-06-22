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22.06.2018  08:56

Український 21-річний баскетболіст гратиме за Лос-Анджелес Лейкерс

Святослав Михайлюк

Свінгмен Канзаса, українець Святослав Михайлюк потрапив до Лос-Анджелес Лейкерс.

21-річного вихованця Черкаських Мавп вибрали на драфті під 47-м номером.

Цьогоріч на драфт подали заявки чотири українці: Святослав Михайлюк, Іссуфу Санон, Богдан Близнюк та Олександр Кобець.

Під 44-м номером захисник Олімпії Іссуфу Санон був обраний Вашингтоном. Але наступний сезон проведе в словенському клубі.

Свінгмена університету Канзаса Святослава Михайлюка під 47-м номером вибрали Лейкерс.

У минулому сезоні в середньому 21-річний свінгмен проводив 34,5 хвилин на майданчику, набирав 14,6 очок, робив 3,9 підбирань, 2,7 ассистів, 0,3 блок-шотів, 1,2 перехоплень, 2,5 фолів і 1,7 втрат.

Богдан Близнюк та Олександр Кобець задрафтовані не були.

Нагадаємо, що тренер Канзаса вважав, що у Михайлюка було мало шансів, що його задрафтують у першому раунді.

Раніше Михайлюк вразив на тренуванні Лейкерс.





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