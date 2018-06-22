Менеджер команди НБА пояснив, чому вони обрали на драфті 18-річного українця
|Іссуф Санон
Генменеджер Вашингтона Ерні Грюнфельд пояснив вибір Іссуфи Санона на драфті НБА.
Українець приєднається до команди в липні під час Літньої ліги, але після цього ще сезон проведе в Олімпії, повідомляє Трибуна.
"Нас спонукав його атлетизм. В Європі у нас є скаут, який багато переглядав Санона. Ми мали можливість його побачити на Європейському таборі НБА", - сказав фахівець.
"Іссуф дуже атлетичний, він добре грає і зверху, і знизу, має непоганий кидок, відчуває гру, дуже конкурентоспроможний. Вважаємо, що у нього великий потенціал", - додав менеджер.
"Його зріст 193 см, але йому всього 18 років і він може стати ще вище. Він хороший розігруючий, багато в чому нагадує Томаса Саторанскі. Ми задрафтували Томаса в ранньому віці, він потім пограв за кордоном і став готовим до НБА", - розповів Грюнфельд.
Нагадаємо, що до НБА потрапив також українець Святослав Михайлюк. Він виступатиме за Лейкерс.
Раніше тренер Канзаса вважав, що у Михайлюка було мало шансів, що його задрафтують у першому раунді.
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