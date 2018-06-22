Михайлюк: У Лейкерс чекають моїх кидків
|Святослав Михайлюк
Лос-Анджелес Лейкерс чекає на точні кидки у виконанні Святослава Михайлюка, якого цієї ночі команда вибрала на драфті НБА.
Про це повідомляє ФБУ.
"Велика честь для мене стати частиною Лейкерс, частиною НБА. У Лейкерс велика історія. У команді чекають моїх кидків, сьогодні в НБА шукають гравців, які вміють добре кидати. Щодо мене, то я справжній шутер, але у мене є й інші сильні сторони", - запевнив українець.
"Думаю, довів Лейкерс під час воркауту, що я більше ніж просто снайпер, але, немає сумнівів у тому, що вони знають, як я вмію кидати. Окрім цього я можу пасувати, можу йти у прохід - у мене багато навичок", - підкреслив вихованець Черкаських Мавп.
"Я почав грати в баскетбол ще у школі. Тоді я ще нічого не знав про НБА, але поступово дізнавався про цю гру все більше і більше, почав дивитися НБА і продовжував вчитись. Тож це велика честь для мене подолати такий шлях", - зізнався Михайлюк.
Нагадаємо, що тренер Канзаса вважав, що у Михайлюка було мало шансів, що його задрафтують у першому раунді.
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