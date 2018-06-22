Генменеджер Лейкерс: Михайлюк - крутий хлопець і відмінний шутер

Святослав Михайлюк

Генеральний менеджер Лос-Анджелес Гелексі Роб Пелінка поділився враженнями від новачка команди українця Святослава Михайлюка.

Про це повідомляє nba.com.

"Михайлюк - один з кращих шутерів, яких ми переглядали перед драфтом цього року. Відмінний кидок. І крутий хлопець", - сказав Пелінка.

Нагадаємо, що тренер Канзаса вважав, що у Михайлюка було мало шансів, що його задрафтують у першому раунді.

Раніше Михайлюк вразив на тренуванні Лейкерс.