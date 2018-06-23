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84 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 21:15
Лейкерс не очікували отримати Михайлюка на драфті так пізно
|Святослав Михайлюк
Представники Лейкерс не очікували, що зможуть взяти атакуючого захисника Святослава Михайлюка на драфті так пізно.
Про це повідомляє журналіст Los Angeles Times Таня Гаргулі.
Михайлюка вибрали під 47-м номером.
Лейкерс думали, що Святослава заберуть набагато раніше, пише Tribuna.
Нагадаємо, що генменеджер Лейкерс висловив свою думку про Михайлюка.
Раніше менеджер команди НБА пояснив, чому вони обрали на драфті 18-річного українця.
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