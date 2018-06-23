Лейкерс не очікували отримати Михайлюка на драфті так пізно

Святослав Михайлюк

Представники Лейкерс не очікували, що зможуть взяти атакуючого захисника Святослава Михайлюка на драфті так пізно.

Про це повідомляє журналіст Los Angeles Times Таня Гаргулі.

Михайлюка вибрали під 47-м номером.

Лейкерс думали, що Святослава заберуть набагато раніше, пише Tribuna.

Нагадаємо, що генменеджер Лейкерс висловив свою думку про Михайлюка.

Раніше менеджер команди НБА пояснив, чому вони обрали на драфті 18-річного українця.