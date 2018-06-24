Українець Лень піде з команди НБА

Олексій Лень

Фінікс планує відмовитися від співпраці з українським центровим Олексієм Ленем.

Про це повідомляє Azcentral.

1 липня він і розігруючий Елфрід Пейтон, швидше за все, стануть вільними агентами.

Таке рішення пов'язане з вибором Фінікса на драфті центрового Деандре Ейтона.

Український центровий Санз Олексій Лень провів в останньому сезоні 69 матчів, набираючи в середньому 8,3 очок і роблячи 7,5 підбирань, 1,2 ассистів, 0,4 перехоплень, 0,9 блок-шотів, 2,3 фолів і 1,1 втрату за матч, пише Трибуна.

Нагадаємо, що український 21-річний баскетболіст Михайлюк гратиме за Лос-Анджелес Лейкерс.

Раніше повідомлялося, що клуб Леня перегляне ще одного українця.