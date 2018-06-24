Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
166 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 13:35
Українець Лень піде з команди НБА
|Олексій Лень
Фінікс планує відмовитися від співпраці з українським центровим Олексієм Ленем.
Про це повідомляє Azcentral.
1 липня він і розігруючий Елфрід Пейтон, швидше за все, стануть вільними агентами.
Таке рішення пов'язане з вибором Фінікса на драфті центрового Деандре Ейтона.
Український центровий Санз Олексій Лень провів в останньому сезоні 69 матчів, набираючи в середньому 8,3 очок і роблячи 7,5 підбирань, 1,2 ассистів, 0,4 перехоплень, 0,9 блок-шотів, 2,3 фолів і 1,1 втрату за матч, пише Трибуна.
Нагадаємо, що український 21-річний баскетболіст Михайлюк гратиме за Лос-Анджелес Лейкерс.
Раніше повідомлялося, що клуб Леня перегляне ще одного українця.
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