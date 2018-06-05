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05.06.2018  08:57

Одному з лідерів збірної України доволеся лягти під ніж

Кирило Фесенко

Центровий збірної України і Авеліно Кирило Фесенко успішно переніс операцію на коліні.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

Через операцію Фесенко пропустить два матчі збірної у відборі на ЧС-2019 - проти Туреччини 28-го червня і Латвії 1-го липня.

Як відомо, раніше Фесенка визнали найкращим центровим Кубка Європи ФІБА.

Раніше Фесенко заявляв, що він не потрібен збірній України.





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