Одному з лідерів збірної України доволеся лягти під ніж

Кирило Фесенко

Центровий збірної України і Авеліно Кирило Фесенко успішно переніс операцію на коліні.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

Через операцію Фесенко пропустить два матчі збірної у відборі на ЧС-2019 - проти Туреччини 28-го червня і Латвії 1-го липня.

Як відомо, раніше Фесенка визнали найкращим центровим Кубка Європи ФІБА.

Раніше Фесенко заявляв, що він не потрібен збірній України.