Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
391 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 08:57
Одному з лідерів збірної України доволеся лягти під ніж
|Кирило Фесенко
Центровий збірної України і Авеліно Кирило Фесенко успішно переніс операцію на коліні.
Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.
Через операцію Фесенко пропустить два матчі збірної у відборі на ЧС-2019 - проти Туреччини 28-го червня і Латвії 1-го липня.
Як відомо, раніше Фесенка визнали найкращим центровим Кубка Європи ФІБА.
Раніше Фесенко заявляв, що він не потрібен збірній України.
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