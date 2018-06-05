Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
134 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 13:59
Лейкерс переглянуть українського свінгмена
|Святослав Михайлюк
Свінгмен Святослав Михайлюк запрошений на перегляд в Лейкерс.
Він буде серед шести гравців, яких переглянуть 5-го червня, пише сайт клубу.
У поточному сезоні Лейкерс зайняли 11-е місце в Західній конференції.
Раніше 20-річний українець пройшов перегляд у Детройті, Вашингтоні, Фініксі і Юті, а також взяв участь в драфт-комбайні.
Як відомо, Михайлюк підписав контракт з агентом Леня.
Читай також
Останні публікації
05.06.2018 - Артем Ананьєвський
ЧС-2018
ЧС-2018
Швидкість та завзяття: молоді гравці, які можуть запалити на ЧС-2018. ВІДЕОЧи вистрілять на чемпіонаті світу у Росії молоді футболісти? Чи зможуть впоратися із хвилюванням та виправдати видані тренерами та вболівальниками аванси? Відповіді на ці запитання ми дізнаємося дуже скоро, а поки пропонуємо свою версію найяскравіших молодих футболістів, які зіграють на Мундіалі.
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Футбол. Мораєс попрощався з Динамо
|
09.07.2017
Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій