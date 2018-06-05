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05.06.2018  13:59

Лейкерс переглянуть українського свінгмена

Святослав Михайлюк

Свінгмен Святослав Михайлюк запрошений на перегляд в Лейкерс.

Він буде серед шести гравців, яких переглянуть 5-го червня, пише сайт клубу.

У поточному сезоні Лейкерс зайняли 11-е місце в Західній конференції.

Раніше 20-річний українець пройшов перегляд у Детройті, Вашингтоні, Фініксі і Юті, а також взяв участь в драфт-комбайні.

Як відомо, Михайлюк підписав контракт з агентом Леня.





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