Лейкерс переглянуть українського свінгмена

Святослав Михайлюк

Свінгмен Святослав Михайлюк запрошений на перегляд в Лейкерс.

Він буде серед шести гравців, яких переглянуть 5-го червня, пише сайт клубу.

У поточному сезоні Лейкерс зайняли 11-е місце в Західній конференції.

Раніше 20-річний українець пройшов перегляд у Детройті, Вашингтоні, Фініксі і Юті, а також взяв участь в драфт-комбайні.

Як відомо, Михайлюк підписав контракт з агентом Леня.