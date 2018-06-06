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06.06.2018  09:42

Українець Михайлюк вразив на тренуванні Лейкерс

Святослав Михайлюк

Українець Михайлюк пройшов перегляд у клубі НБА Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це повідомляє silverscreenandroll.com.

За інформацією джерела, Святослав Михайлюк залишив приємне враження після перегляду.

Лейкерс в міжсезоння зосереджені на пошуку шутера. Незважаючи на не найкращі антропометричні дані, українець прекрасно підходить для цього, пише isport.ua.

Нагадаємо, що раніше Михайлюк проходив перегляд в Юті.

Крім того, українцем, який грає в Словенії, зацікавились у США.





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