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06.06.2018  16:18

У чемпіонаті України з наступного сезону збільшиться кількість команд

 

Із наступного сезону в Суперлізі візьмуть участь 10 команд, замість 8, як було цьогоріч.

Про це стало відомо на виконкомі ФБУ.

Змагання будуть проходити в чотири кола, за підсумками яких буде сформовано чотири пари плей-офф.

Система проведення чемпіонату змінена не буде. Базовими ігровими днями будуть четвер і субота. Для клубів, які будуть виступати в єврокубках, а також для клубів, які гратимуть в парі, ігрові дні - п'ятниця і неділя.

У домашніх залах кожної з команд Суперліги за рахунок ФБУ будуть встановлені системи відеоповторів для арбітрів, адаптовані під умови конкретної арени, також буде скасовано інститут комісарів матчів, пише офіційний сайт федерації.

Нагадаємо, що українець Михайлюк вразив на тренуванні Лейкерс.

Раніше став відомий розширений список збірної України на кваліфікацію до ЧС-2019.





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