У чемпіонаті України з наступного сезону збільшиться кількість команд
Із наступного сезону в Суперлізі візьмуть участь 10 команд, замість 8, як було цьогоріч.
Про це стало відомо на виконкомі ФБУ.
Змагання будуть проходити в чотири кола, за підсумками яких буде сформовано чотири пари плей-офф.
Система проведення чемпіонату змінена не буде. Базовими ігровими днями будуть четвер і субота. Для клубів, які будуть виступати в єврокубках, а також для клубів, які гратимуть в парі, ігрові дні - п'ятниця і неділя.
У домашніх залах кожної з команд Суперліги за рахунок ФБУ будуть встановлені системи відеоповторів для арбітрів, адаптовані під умови конкретної арени, також буде скасовано інститут комісарів матчів, пише офіційний сайт федерації.
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