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09.06.2018  10:29

Визначився переможець чемпіонату НБА у сезоні-2017/18. ВІДЕО

 Голден Стейт удруге поспіль став чемпіоном НБА/USA Today

Голден Стейт Воріорз виграв фінальну серію плей-офф НБА-2017/18 у Клівленд Кавальєрс та вдруге поспіль став чемпіоном сезону.

У четвертій грі фіналу Голден Стейт переміг опонента на виїзді - 108:85. Таким чином, було зафіксовано рахунок у серії 4:1 - такий самий, як і у минулому сезоні. 

Зірки двох команд - Стефен Каррі та ЛеБрон Джеймс показали геть різну гру: так, плеймейкер переможців набрав 37 очок, а також зробив 6 підбирань, 4 передачі та 3 перехоплення. А от ЛеБрон відзначився 23 очками та взагалі досиджував заключні хвилини гри на лавці. 

Зазначимо, що команда із Каліфорнії взяла вже третій чемпіонський титул за останні чотири сезони в НБА. 

Нагадаємо, що Фінікс Санс українця Олексія Леня не пробився у плей-офф НБА.

Також повідомлялося, що талановитий українець пройшов перегляд у зірковій команді НБА.





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