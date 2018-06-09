Визначився переможець чемпіонату НБА у сезоні-2017/18. ВІДЕО
|Голден Стейт удруге поспіль став чемпіоном НБА/USA Today
Голден Стейт Воріорз виграв фінальну серію плей-офф НБА-2017/18 у Клівленд Кавальєрс та вдруге поспіль став чемпіоном сезону.
У четвертій грі фіналу Голден Стейт переміг опонента на виїзді - 108:85. Таким чином, було зафіксовано рахунок у серії 4:1 - такий самий, як і у минулому сезоні.
Зірки двох команд - Стефен Каррі та ЛеБрон Джеймс показали геть різну гру: так, плеймейкер переможців набрав 37 очок, а також зробив 6 підбирань, 4 передачі та 3 перехоплення. А от ЛеБрон відзначився 23 очками та взагалі досиджував заключні хвилини гри на лавці.
Зазначимо, що команда із Каліфорнії взяла вже третій чемпіонський титул за останні чотири сезони в НБА.
Нагадаємо, що Фінікс Санс українця Олексія Леня не пробився у плей-офф НБА.
Також повідомлялося, що талановитий українець пройшов перегляд у зірковій команді НБА.
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