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09.06.2018  12:59

Тренер збірної України зробив важливу заяву щодо виступів гравців із США

 Євген Мурзін розраховує на Іллю Близнюка

Українці, що виступають у різних лігах США, у найближчих матчах не зможуть допомогти збірній України.

Про це заявив головний тренер команди Євген Мурзін.

Хотілося б, щоб приїхав і Лень. У нас була б хороша п’ятірка гравців високого рівня, які пройшли школу NCAA та NBA. Але, на жаль, поки що маємо те що маємо. На данному етапі будемо розраховувати на гравців, які виступали у лютому - не думаю, що будуть якісь серйозні зміни

За словами Мурзіна, у збірнй у віддаленій перспективі можуть зіграти Святослав Михайлюк, Ілля Близнюк, а також екс-гравець Міннесоти Джоель Боломбой.

"Колись ніхто не вірив в те що Пух повернеться то збірної, але це сталося і це добрий знак не тільки для українських баскетболістів, а й для "американців". Якщо баскетболіст такого рівня повертається до збірної, значить у команді все добре. Наскільки я знаю, у нього буде телефонна розмова з Боломбоєм і він спробує його переконати приїхати до збірної", - розповів тренер.

"Ведемо роботу по Шибелю (потужний форвард Віталій Шибель - ред.) і, якщо не цим літом, то пізніше він обов’язково з’явиться у збірній. Це сильний гравець і керівництво його університета поки не відпускає його - є побоювання через травму, яка в нього була і вони важко йдуть на контакт. Але є особистий контакт з гравцем та батьками, тож, думаю, найближчим часом він з’явиться у команді", - додав Мурзін.  

Нагадаємо, збірна України 28 червня зустрінеться на виїзді із Туреччиною, а 1 липня зіграє проти Латвії у Києві. Обидва матчі відбудуться у рамках кваліфікації до ЧС-2019.

Наразі українська команда очолює групу - три перемоги в чотирьох матчах. 

Раніше повідомлялося, що Святослав Михайлюк пройшов перегляд у команді НБА.

Також стало відомо, що Мурзін після перемоги над Швецією висловився про перспективи "американців" у збірній.





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