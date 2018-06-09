Усі скучили один за одним: тренер збірної України розповів про атмосферу у команді напередодні вирішальних матчів

Євген Мурзін

У збірній України, яка готується до вирішальних матчів кваліфікації ЧС-2019, панує хороша робоча атмосфера.

Таку заяву зробив головний тренер синьо-жовтих Євген Мурзін.

"Зараз ми займаємо перше місце у нашій групі і хотілося б закріпитися на лідируючій позиції, адже очки, які ми наберемо у першому раунді кваліфікіції, будуть враховуватись при подальшому розподілі місць. Кожна гра важлива, радикальних змін не буде. Головне зібрати усіх, у хорошій формі, без травм і добре підготуватись", - розповів Мурзін.

"Атмосфера в команді хороша, усі скучили один за одним. Думаю, ми збережемо цю атмосферу до кінця", - цитує тренера прес-служба Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, збірна України 28 червня зустрінеться на виїзді із Туреччиною, а 1 липня зіграє проти Латвії у Києві.

Перед офіційними іграми українці проведуть спаринги із Чехією (16 червня) та Ізраїлем (23-24 червня).

Раніше Мурзін розповів, чи допоможуть команді гравці, які виступають у США.