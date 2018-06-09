Усі скучили один за одним: тренер збірної України розповів про атмосферу у команді напередодні вирішальних матчів
|Євген Мурзін
У збірній України, яка готується до вирішальних матчів кваліфікації ЧС-2019, панує хороша робоча атмосфера.
Таку заяву зробив головний тренер синьо-жовтих Євген Мурзін.
"Зараз ми займаємо перше місце у нашій групі і хотілося б закріпитися на лідируючій позиції, адже очки, які ми наберемо у першому раунді кваліфікіції, будуть враховуватись при подальшому розподілі місць. Кожна гра важлива, радикальних змін не буде. Головне зібрати усіх, у хорошій формі, без травм і добре підготуватись", - розповів Мурзін.
"Атмосфера в команді хороша, усі скучили один за одним. Думаю, ми збережемо цю атмосферу до кінця", - цитує тренера прес-служба Федерації баскетболу України.
Нагадаємо, збірна України 28 червня зустрінеться на виїзді із Туреччиною, а 1 липня зіграє проти Латвії у Києві.
Перед офіційними іграми українці проведуть спаринги із Чехією (16 червня) та Ізраїлем (23-24 червня).
Раніше Мурзін розповів, чи допоможуть команді гравці, які виступають у США.
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