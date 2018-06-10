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94 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 20:15
Збірна України в Євролізі-2018 зіграє проти Італії, Німеччини і Швейцарії
Збірна України дізналася свій розклад першого відбіркового етапу Євроліги-2018, який 22-24 червня пройде в Азербайджані.
У другій групі наші пляжники (13-і в світовому рейтингу) зійдуться з командами Швейцарії (7), Італії (5) і Німеччини (34).
У першій групі між собою зіграють Португалія (2), Білорусь (20), Франція (25) і Азербайджан (32), пише xsport.ua.
Як відомо, в минулому році наша команда завершила групу 2-ю.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій