Збірна України здолала Німеччину у відборі Євроліги з пляжного футболу і виграла групу

Збірна України з пляжного футболу виграла свою групу у відбірковому етапі Євроліги-2018.

В останньому матчі синьо-жовті здолали Німеччину 4:3.

Турнірна таблиця другої групи:

1. Україна - 7 очок, 3 матчі

2. Італія - 3 (2)

3. Швейцарія- 3 (2)

4. Німеччина - 0 (3)

Раніше Україна обіграла Швейцарію і в серії пенальті перемогла Італію.

На наступному етапі в Португалії українці зіграють з Португалією, Іспанією, Туреччиною і ще 8 командами. Матчі відбудуться з 6 до 8 липня.

За підсумками всіх етапів, 6 найкращих команд отримають путівку на європейські ігри-2019, які пройдуть в Мінську з 21 до 30 червня 2019 року, пише Трибуна.

Нагадаємо, що в 2016 році збірна України перемогла Португалію у фіналі Євроліги та стала чемпіоном Європи.