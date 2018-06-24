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268 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 16:30
Збірна України здолала Німеччину у відборі Євроліги з пляжного футболу і виграла групу
Збірна України з пляжного футболу виграла свою групу у відбірковому етапі Євроліги-2018.
В останньому матчі синьо-жовті здолали Німеччину 4:3.
Турнірна таблиця другої групи:
1. Україна - 7 очок, 3 матчі
2. Італія - 3 (2)
3. Швейцарія- 3 (2)
4. Німеччина - 0 (3)
Раніше Україна обіграла Швейцарію і в серії пенальті перемогла Італію.
На наступному етапі в Португалії українці зіграють з Португалією, Іспанією, Туреччиною і ще 8 командами. Матчі відбудуться з 6 до 8 липня.
За підсумками всіх етапів, 6 найкращих команд отримають путівку на європейські ігри-2019, які пройдуть в Мінську з 21 до 30 червня 2019 року, пише Трибуна.
Нагадаємо, що в 2016 році збірна України перемогла Португалію у фіналі Євроліги та стала чемпіоном Європи.
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