99 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 14:59
Білоруска Дар'я Блашко виграла чемпіонат України в спринтерській гонці
|Дар'я Блашко / Білоруська ФБУ
Дар'я Блашко прибігла першою в спринтерській гонці на чемпіонаті України в Яворові.
Чемпіонат України
Яворово, Львівська обл.
Спринт
Жінки
25 грудня
1. Дар'я Блашко – 23:09,0 (0+1)
2. Надія Бєлкіна – 28,1 (1+1)
3. Яна Бондарь – 29,9 (2+2)
4. Марія Панфілова – 1:26,7 (1+3)
5. Марія Кручова – 1:55,9 (1+1)
6. Анна Коваленко – 2:43,5 (1+1)
Нагадаємо, що Білорусь не поспішає дозволити Блашко виступати за Україну, незважаючи на те, що спортсменка вже отримала український паспорт.
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