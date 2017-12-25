Білоруска Дар'я Блашко виграла чемпіонат України в спринтерській гонці

Дар'я Блашко / Білоруська ФБУ

Дар'я Блашко прибігла першою в спринтерській гонці на чемпіонаті України в Яворові.

Чемпіонат України

Яворово, Львівська обл.

Спринт

Жінки

25 грудня

1. Дар'я Блашко – 23:09,0 (0+1)

2. Надія Бєлкіна – 28,1 (1+1)

3. Яна Бондарь – 29,9 (2+2)

4. Марія Панфілова – 1:26,7 (1+3)

5. Марія Кручова – 1:55,9 (1+1)

6. Анна Коваленко – 2:43,5 (1+1)

Нагадаємо, що Білорусь не поспішає дозволити Блашко виступати за Україну, незважаючи на те, що спортсменка вже отримала український паспорт.