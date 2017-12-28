Дериземля: Для Джими виступити на Різдвяній гонці - це дуже престижно

Андрій Дериземля

Різдвяна гонка з біатлону - престижне комерційне змагання, у якому візьме участь українка Юлія Джима.

Про це сказав чемпіон РГ-2008 Андрій Дериземля.

"Насамперед туди дуже престижно потрапити. І якщо тебе запрошують організатори, то це означає, що ти перебуваєш у полі зору вболівальників, фахівців", - розповів біатлоніст.

"Специфіка цих змагань у тому, що це такий масштаб: на футбольному стадіоні, велика кількість глядачів, камери, святкова атмосфера, від якої отримуєш насолоду. Тут, начебто, з одного боку, новорічне шоу, комерційний старт, але така атмосфера змушує спортсменів працювати на максимумі", - цитує Дериземлю UA:Перший.

Нагадаємо, що у Джими змінився партнер у Різдвяній гонці.