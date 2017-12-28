139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.12.2017 13:33
Дериземля: Для Джими виступити на Різдвяній гонці - це дуже престижно
|Андрій Дериземля
Різдвяна гонка з біатлону - престижне комерційне змагання, у якому візьме участь українка Юлія Джима.
Про це сказав чемпіон РГ-2008 Андрій Дериземля.
"Насамперед туди дуже престижно потрапити. І якщо тебе запрошують організатори, то це означає, що ти перебуваєш у полі зору вболівальників, фахівців", - розповів біатлоніст.
"Специфіка цих змагань у тому, що це такий масштаб: на футбольному стадіоні, велика кількість глядачів, камери, святкова атмосфера, від якої отримуєш насолоду. Тут, начебто, з одного боку, новорічне шоу, комерційний старт, але така атмосфера змушує спортсменів працювати на максимумі", - цитує Дериземлю UA:Перший.
Нагадаємо, що у Джими змінився партнер у Різдвяній гонці.
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