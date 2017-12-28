Джима та Реш посіли 5 місце в Різдвяній гонці
|Юлія Джима
Інтернаціональний дует у складі українки Юлії Джими та бельгійця Міхаеля Реша посіли 5 місце в традиційній Різдвіній гонці, яка пройшла в Гельзенкірхені на стадіоні Фелтінс-Арена.
Перемогу ж святкували росіяни Алєксєй Волков та Єкатєріна Юрлова.
Друге місце посіли чехи Єва Пускарчикова та Онджей Моравец.
Замкнули трійку призерів французи Анаїс Бескон і Емільєн Жаклін.
Різдвяна гонка з біатлону
Гельзенкірхен
28 грудня
1. Єкатєріна Юрлова / Алєксєйй Волков (1) 33:21,4
2. Єва Пускарчикова / Онджей Моравец (2) +24,0
3. Ліза Тереза Хаузер / Джуліан Еберхард (9) +43,5
4. Анаїс Бескон / Еміль'н Жаклін (8) +58,4
5. Юлія Джима / Міхаель Реш (4) +1:13,3
6. Франциска Хільдебранд / Ерік Лессер (11) +1:13,5
7. Розанна Кроуфорд / Брендан Грін (4) +1:13,7
8. Надін Хорхлер / Бенедикт Долль (4) +1:34,1
9. Карін Обергофер / Домінік Віндіш (6) +2:00,4
10. Фуюкі Тачізакі / Мікіто Тачізакі (9) +2:08,4
Die World Team Challenge ist eröffnet ⛷😍✨ #BiathlonaufSchalke pic.twitter.com/c3rKq81Eol— VELTINS-Arena (@VELTINSarena) 28 грудня 2017 р.
Нагадаємо, що партнером Джими мав бути Яков Фак, але через хворобу його замінив більгієць Реш.
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29.03.2017
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