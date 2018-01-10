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10.01.2018  17:06

У чоловічій ідивідуальній гонці в Рупольдінгу Прима лише 26-й

 

У чоловічій ідивідуальній гонці в Рупольдінгу українці показали не найкращий результат.

Найкращий час серед наших спортсменів продемонстрував Артем Прима, який фінішував 26-м

Виграв гонку француз Мартен Фуркад, друге місце у Ондржея Моравєца, а бронзу виборов Йоганес Бьо.

Кубок світу

Рупольдінг (Німеччина)

Естафета

Чоловіки

10 січня

1. Мартен Фуркад (Франція) (0+0+0+1) 44:27.9
2. Ондржей Моравєц (Чехія) (0+0+0+0) +1:01.0
3. Йоганес Тінес Бьо (Норвегія) (0+0+0+1) +1:06.3

...

26. Артем Прима (Україна) (1+1+0+0) +3:53,5
41. Дмитро Підручний (Україна) (1+0+1+1) +4:43,5
49. Артем Тищенко (Україна) (0+1+0+0) +4:52,8
58. Воллдимир Семаков (Україна) (0+2+0+0) +5:15,8
80. Руслан Ткаленко (Україна) (0+0+1+2) +6:58,6
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