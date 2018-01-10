Віта Семеренко пропустить індивідуальну гонку в Рупольдінгу

Юлія Журавок

Тренерський штаб збірної України вирішив дати відпочити Віті Семеренко в індивідуальній гоці на 15 км в Рупольдінгу.

Олімпіську чемпіонку замінить Юлія Журавок, для якої це буде дебют в цьогорічному Кубку світу.

Загалом українські біатлоністки отрамали такі стартові номери:

3. Ірина Варвинець

4. Юлія Джима

13. Анастасія Меркушина

39. Валя Семеренко

83. Олена Підгрушна

98. Юлія Журавок

Зазначимо, що індивідуалкою розпочнеться жіноча частина 5-го етапу Кубка світу в Рупольдінгу.

Гонка розпочнеться 11 січня о 15:20 за київським часом.

Нагадаємо, що чоловіки невдало виступили в індивідуальній гонці.