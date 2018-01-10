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10.01.2018  21:14

Віта Семеренко пропустить індивідуальну гонку в Рупольдінгу

Юлія Журавок

Тренерський штаб збірної України вирішив дати відпочити Віті Семеренко в індивідуальній гоці на 15 км в Рупольдінгу.

Олімпіську чемпіонку замінить Юлія Журавок, для якої це буде дебют в цьогорічному Кубку світу.

Загалом українські біатлоністки отрамали такі стартові номери:

3. Ірина Варвинець
4. Юлія Джима
13. Анастасія Меркушина
39. Валя Семеренко
83. Олена Підгрушна
98. Юлія Журавок

Зазначимо, що індивідуалкою розпочнеться жіноча частина 5-го етапу Кубка світу в Рупольдінгу.

Гонка розпочнеться 11 січня о 15:20 за київським часом.

Нагадаємо, що чоловіки невдало виступили в індивідуальній гонці.
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