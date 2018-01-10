229 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.01.2018 21:14
Віта Семеренко пропустить індивідуальну гонку в Рупольдінгу
|Юлія Журавок
Тренерський штаб збірної України вирішив дати відпочити Віті Семеренко в індивідуальній гоці на 15 км в Рупольдінгу.
Олімпіську чемпіонку замінить Юлія Журавок, для якої це буде дебют в цьогорічному Кубку світу.
Загалом українські біатлоністки отрамали такі стартові номери:
3. Ірина Варвинець
4. Юлія Джима
13. Анастасія Меркушина
39. Валя Семеренко
83. Олена Підгрушна
98. Юлія Журавок
Зазначимо, що індивідуалкою розпочнеться жіноча частина 5-го етапу Кубка світу в Рупольдінгу.
Гонка розпочнеться 11 січня о 15:20 за київським часом.
Нагадаємо, що чоловіки невдало виступили в індивідуальній гонці.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
10.01.2018
Футбол. Реал готує трансферну бомбу
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
|
29.03.2017
Підгрушна: Для всіх був шоком мій реальний фізичний стан під час сезону
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua