267 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.01.2018 17:01
Норвегія виграла чоловічу естафету в Рупольдінгу, Україна - 15-та
|Артем Прима
Збірна України з біатлону посіла 15-те місце в естафеті на 5-му етапі Кубку світу в Рупольдінгу.
У складі збірної виступили Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Сємаков і Дмитро Підручний.
Переможцями гонки стали норвезькі спортсмени, другу сходинку посіли французи, а бронза у росіян.
Кубок світу
Рупольдінг (Німеччина)
Естафетна гонка
Чоловіки
12 січня
1. Норвегія (0+7) 1:13:11.1
2. Франція (0+6) +24.9
3. Росія (0+4) +53.4
...
15. Україна (1+11) +3:36.2
8-1. Артем Прима (0+1) (0+1) +12.1 (7);
8-2. Сергій Семенов (0+0) (0+2) +44.7 (8);
8-3. Володимир Сємаков (0+2) (1+3) +3:06.2 (21);
8-4. Дмитро Підручний (0+1) (0+1) +3.36.2 (15).
Нагадаємо, що в індивідуальній гонці в Рупольдінгу Джима зупинилася за крок від медалі.
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