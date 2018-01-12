Норвегія виграла чоловічу естафету в Рупольдінгу, Україна - 15-та

Артем Прима

Збірна України з біатлону посіла 15-те місце в естафеті на 5-му етапі Кубку світу в Рупольдінгу.

У складі збірної виступили Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Сємаков і Дмитро Підручний.

Переможцями гонки стали норвезькі спортсмени, другу сходинку посіли французи, а бронза у росіян.

Кубок світу

Рупольдінг (Німеччина)

Естафетна гонка

Чоловіки

12 січня

1. Норвегія (0+7) 1:13:11.1

2. Франція (0+6) +24.9

3. Росія (0+4) +53.4

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15. Україна (1+11) +3:36.2

8-1. Артем Прима (0+1) (0+1) +12.1 (7);

8-2. Сергій Семенов (0+0) (0+2) +44.7 (8);

8-3. Володимир Сємаков (0+2) (1+3) +3:06.2 (21);

8-4. Дмитро Підручний (0+1) (0+1) +3.36.2 (15).

Нагадаємо, що в індивідуальній гонці в Рупольдінгу Джима зупинилася за крок від медалі.