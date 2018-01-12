Жіноча естафета у Рупольдінгу відбудеться без Підгрушної
|Олена Підгрушна/biathlon.com.ua
Олена Підгрушна не візьме участь у жіночій естафеті на етапі Кубку світу у німецькому Рупольдінгу.
Лідера української збірної замінить Анастасія Меркушіна.
Судячи з усього, подібна заміна в останній перед Олімпійськими іграми естафеті пов'язана із тим, що тренерський штаб хоче, щоб Підгрушна повністю зосередилася на підготовці до найголовнішого старту чотирьохріччя.
Отже, 13 січня у складі української збірної на старт вийдуть: Валя Семеренко, Юлія Джима, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина.
Гонка розпочнеться о 15:30.
Нагадаємо, що Підгрушна у складі збірної України в нинішному сезоні завоювала срібло в естафеті в Гохфільцені.
А от на наступному етапі в Обергофі українки фінішували п'ятими.
Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України фінішувала поза топ-10 в естафеті Рупольдинга.
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