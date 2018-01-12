Жіноча естафета у Рупольдінгу відбудеться без Підгрушної

Олена Підгрушна/biathlon.com.ua

Олена Підгрушна не візьме участь у жіночій естафеті на етапі Кубку світу у німецькому Рупольдінгу.

Лідера української збірної замінить Анастасія Меркушіна.

Судячи з усього, подібна заміна в останній перед Олімпійськими іграми естафеті пов'язана із тим, що тренерський штаб хоче, щоб Підгрушна повністю зосередилася на підготовці до найголовнішого старту чотирьохріччя.

Отже, 13 січня у складі української збірної на старт вийдуть: Валя Семеренко, Юлія Джима, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина.

Гонка розпочнеться о 15:30.

Нагадаємо, що Підгрушна у складі збірної України в нинішному сезоні завоювала срібло в естафеті в Гохфільцені.

А от на наступному етапі в Обергофі українки фінішували п'ятими.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України фінішувала поза топ-10 в естафеті Рупольдинга.