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12.01.2018  23:09

Мені дуже шкода: Коукалова емоційно заявила про пропуск Олімпіади-2018

 Габріела Коукалова/cesky biatlon

Чеська біатлоністка Габріела Коукалова підтвердила інформацію про те, що вона пропустить Ігри-2018 у Пхенчхані.

Про це повідомляє портал ceskatelevize.cz.

"Я намагалася робити все можливе, щоб повернутися, проте не склалося. Мені дуже шкода. Олімпіада - вершина кар'єри будь-якого спортсмена", - заявила титулована біатлоністка. 

Додамо, що 28-річна Коукалова у нинішньому сезоні не взяла участь у жодному із стартів. 

Нагадаємо, на попередній Олімпіаді у Сочі чешка завоювала три медалі - срібло у мас-старті та змішаній естафеті, а також бронзу у жіночій естафеті.

Раніше повідомлялося, що скоріше за все на Ігри-2018 не поїде легендарний Уле-Ейнар Бйорндален
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