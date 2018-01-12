386 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.01.2018 23:09
Мені дуже шкода: Коукалова емоційно заявила про пропуск Олімпіади-2018
|Габріела Коукалова/cesky biatlon
Чеська біатлоністка Габріела Коукалова підтвердила інформацію про те, що вона пропустить Ігри-2018 у Пхенчхані.
Про це повідомляє портал ceskatelevize.cz.
"Я намагалася робити все можливе, щоб повернутися, проте не склалося. Мені дуже шкода. Олімпіада - вершина кар'єри будь-якого спортсмена", - заявила титулована біатлоністка.
Додамо, що 28-річна Коукалова у нинішньому сезоні не взяла участь у жодному із стартів.
Нагадаємо, на попередній Олімпіаді у Сочі чешка завоювала три медалі - срібло у мас-старті та змішаній естафеті, а також бронзу у жіночій естафеті.
Раніше повідомлялося, що скоріше за все на Ігри-2018 не поїде легендарний Уле-Ейнар Бйорндален.
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