Українки провалили естафету в Рупольдінгу
|Юлія Джима
Жіноча збірна україни напрочуд невдало виступила в естафетній гонці на 5 етапі Кубку світу в Рупольдінгу, посівши 11 місце.
Вперше в сезоні тренерський штаб вирішив поексперементувати зі складом.
Олену Підгрушну, яка невдало проводить цей сезон, на останньому етапі замінила Анастасія Меркушина.
Забійницею нашої команди була Валя Семеренко, а третій етап бігла Віта Семеренко.
Лише 2-й етап Юлії Джими залишився незмінним.
Гонка для наших дівчат не пішла з самого початку. Повільний лижний хід і напрочуд невдала стрільба дозволили нашій команді посісти лише 11 місце.
Ця естафета стала найгіршою для українських дівчат за останні 8 років!
Слід зазначити, що це остання естафета перед Олімпійськими іграми, тому нашим тренерам є над чим поламати голову.
Перемогу ж прогнозовано здобули німкені, другі - італйіки, а на третій сходинці, досить несподівано опинилися шведки.
Кубок світу
П'ятий етап.
Руполдінг
Естафета. Жінки
13 січня
1. Німеччина (0+9) 1:08:47.0
2. Італія (0+3) +2.9
3. Швеція (0+5) +17.2
4. Норвегія (0+9) +23.1
5. Польща (0+5) +24.5
6. Чехія (0+7) +1:04.6
7. Росія (0+7) +1;20.8
8. Швейцарія (1+11) +1:37.1
...
11. Україна (0+12) +2:13.7
Нагадаємо, що українські чоловіки також невдало пробігли естафету.
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