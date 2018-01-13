Українки провалили естафету в Рупольдінгу

Юлія Джима

Жіноча збірна україни напрочуд невдало виступила в естафетній гонці на 5 етапі Кубку світу в Рупольдінгу, посівши 11 місце.

Вперше в сезоні тренерський штаб вирішив поексперементувати зі складом.

Олену Підгрушну, яка невдало проводить цей сезон, на останньому етапі замінила Анастасія Меркушина.

Забійницею нашої команди була Валя Семеренко, а третій етап бігла Віта Семеренко.

Лише 2-й етап Юлії Джими залишився незмінним.

Гонка для наших дівчат не пішла з самого початку. Повільний лижний хід і напрочуд невдала стрільба дозволили нашій команді посісти лише 11 місце.

Ця естафета стала найгіршою для українських дівчат за останні 8 років!

Слід зазначити, що це остання естафета перед Олімпійськими іграми, тому нашим тренерам є над чим поламати голову.

Перемогу ж прогнозовано здобули німкені, другі - італйіки, а на третій сходинці, досить несподівано опинилися шведки.

Кубок світу

П'ятий етап.

Руполдінг

Естафета. Жінки

13 січня

1. Німеччина (0+9) 1:08:47.0

2. Італія (0+3) +2.9

3. Швеція (0+5) +17.2

4. Норвегія (0+9) +23.1

5. Польща (0+5) +24.5

6. Чехія (0+7) +1:04.6

7. Росія (0+7) +1;20.8

8. Швейцарія (1+11) +1:37.1

...

11. Україна (0+12) +2:13.7

Нагадаємо, що українські чоловіки також невдало пробігли естафету.