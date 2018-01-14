Жіноча збірна України показала найгірший результат в естафетах за останні 8 років. ВІДЕО

Валя Семеренко перед вогневим рубежем / сайт ФБУ

13 січня в німецькому Руполдінгу відбулася остання передолімпійська естафета.

Як писалося раніше, наші дівчата провалили гонку, посівши лише 11 місце.

Даний факт не додає оптимізму українським вболівальникам напередодні головного старту чотириріччя.

Окрім поганого підсумкового результату, естафета поставила безліч запитань, як тренерському штабу так і вітчизняним уболівальникам.

Дуже слабкий хід помножений на жахливу стрільбу, при тому, що погодні умови були близькими до ідеальних, посіяли тривогу серед українських уболівальників.

Завжди стабільна українська естафета виглядає зараз дуже розбалансованою та й психологічний стан бажає бути кращим.

Додає головного болю нашим тренерам і жахлива форма нашого капітана Олени Підгрушної, тож участь останньої в олімпійській естафеті під величезним питанням.

Слід зазначити, що останній раз наші дівчата опускалися так низько аж в сезоні 2009/10 років.

Нагадаємо, що українські чоловіки посіли 15 місце в естафеті в Руполдінгу.