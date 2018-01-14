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14.01.2018  20:44

Став відомий склад збірної України на шостий етап Кубка світу

Юлія Джима

18-го січня в італійському Антгольці стартує останній передолімпійський етап Кубка світу.

У складі збірної України відбулися зміни в порівнянні з тими спортсменами, які змагалися в Рупольдінгу, пише ФБУ.

В Антхольц не поїдуть Олена Підгрушна і Сергій Семенов, які продовжаться готуватися до Олімпійських Ігор за індивідуальною програмою, а також Юлія Журавок, яка розпочала підготовку чемпіонату Європи.

Повний склад нашої команди буде виглядати наступним чином:

Чоловіки:

Дмитро Підручний;
Артем Прима;
Руслан Ткаленко;
Володимир Семаков;
Артем Тищенко.

Жінки:

Юлія Джима; 
Віта Семеренко;
Валя Семеренко; 
Анастасія Меркушина;
Ірина Варвинець.

Раніше повідомлялося, що Віта Семеренко потрапила в топ-10 жіночого мас-старту в Рупольдінгу.


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