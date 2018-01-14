Став відомий склад збірної України на шостий етап Кубка світу

Юлія Джима

18-го січня в італійському Антгольці стартує останній передолімпійський етап Кубка світу.

У складі збірної України відбулися зміни в порівнянні з тими спортсменами, які змагалися в Рупольдінгу, пише ФБУ.

В Антхольц не поїдуть Олена Підгрушна і Сергій Семенов, які продовжаться готуватися до Олімпійських Ігор за індивідуальною програмою, а також Юлія Журавок, яка розпочала підготовку чемпіонату Європи.

Повний склад нашої команди буде виглядати наступним чином:

Чоловіки:

Дмитро Підручний;

Артем Прима;

Руслан Ткаленко;

Володимир Семаков;

Артем Тищенко.