320 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 20:44
Став відомий склад збірної України на шостий етап Кубка світу
|Юлія Джима
18-го січня в італійському Антгольці стартує останній передолімпійський етап Кубка світу.
У складі збірної України відбулися зміни в порівнянні з тими спортсменами, які змагалися в Рупольдінгу, пише ФБУ.
В Антхольц не поїдуть Олена Підгрушна і Сергій Семенов, які продовжаться готуватися до Олімпійських Ігор за індивідуальною програмою, а також Юлія Журавок, яка розпочала підготовку чемпіонату Європи.
Повний склад нашої команди буде виглядати наступним чином:
Чоловіки:
Дмитро Підручний;
Артем Прима;
Руслан Ткаленко;
Володимир Семаков;
Артем Тищенко.
Жінки:
Юлія Джима;
Віта Семеренко;
Валя Семеренко;
Анастасія Меркушина;
Ірина Варвинець.
Раніше повідомлялося, що Віта Семеренко потрапила в топ-10 жіночого мас-старту в Рупольдінгу.
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