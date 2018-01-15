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15.01.2018  16:32

Легендарного Бьорндалена не взяли до збірної Норвегії на ОІ-2018

Уле-Ейнар Бьорндален

Восьмикратний олімпійський чемпіон з біатлону Уле Ейнар Бьорндален не ввійшов до складу збірної Норвегії на Олімпійські ігри-2018 в Пхенчхані.

Національний олімпійський комітет (НОК) Норвегії спочатку виступав проти відсутності Бьорндалена в складі команди, але пізніше прийняв це рішення.

"Особисті результати Бьорндалена в Кубку світу недостатньо гарні. На жаль, він не зміг відповідати критеріям відбору в національну команду Норвегії", - заявив глава норвезького НОК Туре Евребе.

У Південній Кореї чоловічу збірну Норвегію представлять Ларс Хельге Біркеланд, Ерленд Бьонтегорд, Тар'єй і Йоханнес Бе, Хенрік Л'Абе Лунн і Еміль Хегле Свенсен.

Зазначимо, що Бьорндален є титулованим спортсменом в історії зимових Олімпійських ігор. Пхенчхан-2018 міг стати для нього сьомою Олімпіадою.

Наразі Король біатлону займає 42-е місце в загальному заліку Кубка світу. У поточному сезоні вище від 18-го місця в особистих гонках Бьорндален не піднімався, пише iSport.ua.

Як відомо, в 2015-му році Борндален виграв бронзу у Гонці чемпіонів.

Також була інформація, що Бьорндален і Домрачева стали кращими спортсменами Олімпіади-2014.
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