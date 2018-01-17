Український коментатор біатлону відповів одіозному російському колезі, назвавши його дурнем
|Андрій Столярчук / Футбол 1/2
Український біатлонний і футбольний коментатор Андрій Столярчук не залишив без уваги висловлювання на свою адресу росіянина Дмітрія Губєрнієва.
Про це повідомляє BiathlonPlace.
"Як написав колись Пушкін: "Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай дурака". Тому мені абсолютно нецікаво, яким чином цей дурень пробиває своє чергове бездонне дно. Навіть, якщо його слова безпосередньо стосуються мене", - сказав медійник.
"Себе не поважати - звертати особливу увагу на його слова. Голосніше за всіх гавкають дворняги, витримка - ознака породи. Тому, я вважаю, потрібно дуже спокійно ставитися до подібного гавкання собак із-за поребрика", - підсумував Столярчук.
Нагадаємо, що Губєрнієв неодного разу жорстко висловлювався й про Володимиру Бринзаку.
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