Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
249 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
19.01.2018  18:59

Стали відомі склади збірної України на гонку переслідування в Антгольці

Володимир Сємаков

20 січня в італійському Антгольці відбудеться жіноча і чоловіча гонка переслідування.

Збірну України на ній представлять чотири спортсмени, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

У складі жіночої команди побіжать Віта Семеренко (22. +1:21) та Ірина Варвинець (32. +1:40). Початок гонки о 14:15.

У складі чоловічої команди побіжать Володимир Сємаков (12. +1:42) і Дмитро Підручний (44. +2:24). Початок гонки о 16:00.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України провалила спринтерську гонку.
Читай також
Відео онлайн-трансляція чоловічого спринту в Антгольці
Українки не потрапили в топ-20 спринту в Антгольці
Українська біатлоністка несподівано пропустить спринт в Антгольці
Відео онлайн-трансляція жіночого спринту в Антгольці


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
20:26
Футбол. Справа на 40 мільйонів: у Реалі відмовляються підвищувати зарплату Роналду
19:52
Футбол. Ващук винен Гусєву 50 тис доларів, які не віддає вже 10 років
19:35
Футбол. Динамо програло Санкт-Галлену в товариському матчі на зборах
19:20
Футбол. Батько Луніна прояснив ситуацію щодо можливого переходу свого сина до іспанського Реала
18:59
Біатлон. Стали відомі склади збірної України на гонку переслідування в Антгольці
18:44
Олімпіада. Збірну України урочисто відправлять на Олімпіаду 23 січня
18:28
Футбол. Шовковський звинуватив юриста Шахтаря в марнослів'ї
17:52
Футбол. Шахтар підпише 19-річного півзахисника Динамо за 15 млн євро?
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
Публікації
29.03.2017

Підгрушна: Для всіх був шоком мій реальний фізичний стан під час сезону
Капітан жіночої збірної України поділилася думками про психологічний стрес, найважчу гонку у сезоні, критику команди.
Бринзак: В спорті важко прогнозувати, на кого із спортсменів можна розраховувати через рік
Кубок світу. У змішаній естафеті у Контіолахті українці фінішували третіми. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!