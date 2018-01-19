249 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.01.2018 18:59
Стали відомі склади збірної України на гонку переслідування в Антгольці
|Володимир Сємаков
20 січня в італійському Антгольці відбудеться жіноча і чоловіча гонка переслідування.
Збірну України на ній представлять чотири спортсмени, повідомляє офіційний сайт ФБУ.
У складі жіночої команди побіжать Віта Семеренко (22. +1:21) та Ірина Варвинець (32. +1:40). Початок гонки о 14:15.
У складі чоловічої команди побіжать Володимир Сємаков (12. +1:42) і Дмитро Підручний (44. +2:24). Початок гонки о 16:00.
Нагадаємо, що чоловіча збірна України провалила спринтерську гонку.
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