2261 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.01.2018 12:40
У лідера збірної України проблеми зі здоров'ям
|Володимир Бринзак
В українського біатлоніста Сергія Семенова проблеми зі здоров'ям.
Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.
"Невеликі проблеми у Сергія Семенова. Ми зараз розбираємося з його станом здоров'я", - сказав керманич.
"На жаль, лава запасних у чоловіків коротка, тому кожен спортсмен у нас на вагу золота", - цитує Бринзака Xsport.
Раніше Володимир Бринзак повідомив, що підготовка до Олімпіади йде за планом.
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