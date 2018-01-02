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02.01.2018  12:40

У лідера збірної України проблеми зі здоров'ям

Володимир Бринзак

В українського біатлоніста Сергія Семенова проблеми зі здоров'ям.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Невеликі проблеми у Сергія Семенова. Ми зараз розбираємося з його станом здоров'я", - сказав керманич.

"На жаль, лава запасних у чоловіків коротка, тому кожен спортсмен у нас на вагу золота", - цитує Бринзака Xsport.

Раніше Володимир Бринзак повідомив, що підготовка до Олімпіади йде за планом.
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