У лідера збірної України проблеми зі здоров'ям

Володимир Бринзак

В українського біатлоніста Сергія Семенова проблеми зі здоров'ям.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Невеликі проблеми у Сергія Семенова. Ми зараз розбираємося з його станом здоров'я", - сказав керманич.

"На жаль, лава запасних у чоловіків коротка, тому кожен спортсмен у нас на вагу золота", - цитує Бринзака Xsport.

Раніше Володимир Бринзак повідомив, що підготовка до Олімпіади йде за планом.