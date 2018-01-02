Зіркових українок виведуть на пік форми до Олімпіади. ВІДЕО

Віта і Валя Семеренко

Президент ФБУ Володимир Бринзак впевнений, що Віту та Валю Семеренко тренери виведуть на пік форми до Олімпіади.

Про це заявив сам керманич.

"Після повернення сестер було важливо зрозуміти, чи зможуть вони пройти повноцінну підготовку і показати результати, які будуть давати нам шанс боротися за медалі", - зазначив функціонер.

"Вже зараз ми бачимо, що і Віта, і Валя на 70%, але готові. У нас ще є час, щоб вивести їх на пік форми на Олімпійські ігри", - наголосив Бринзак.

Нагадаємо, що в лідера збірної України серйозні проблеми зі здоров'ям.