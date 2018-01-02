383 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.01.2018 15:28
Лідер збірної України може пропустити наступний сезон
|Юлія Джима
Олімпійська чемпіонка Юлія Джима може пропустити наступний сезон.
Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.
"Юлія Джима ще молода, вона один олімпійський цикл ще точно буде бігати", - зазначив керманич.
"Вона може пропустити післяолімпійський сезон, наприклад, якщо вона захоче психологічно відпочити, набратися сил, підлікуватися і повернутися. Я так думаю. Ну а якщо немає, то буде без перерви бігати, я так сподіваюся", - сказав Бринзак.
Нагадаємо, що в лідера збірної України серйозні проблеми зі здоров'ям.
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