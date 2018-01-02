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02.01.2018  15:28

Лідер збірної України може пропустити наступний сезон

Юлія Джима

Олімпійська чемпіонка Юлія Джима може пропустити наступний сезон.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Юлія Джима ще молода, вона один олімпійський цикл ще точно буде бігати", - зазначив керманич.

"Вона може пропустити післяолімпійський сезон, наприклад, якщо вона захоче психологічно відпочити, набратися сил, підлікуватися і повернутися. Я так думаю. Ну а якщо немає, то буде без перерви бігати, я так сподіваюся", - сказав Бринзак.

Нагадаємо, що в лідера збірної України серйозні проблеми зі здоров'ям.
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