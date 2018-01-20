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20.01.2018  17:13

Українці фінішували поза топ-30 у персьюті Антгольца, Бьо-молодший перемагає

 Дмитро Підручний/biathlon.com.ua

Норвежець Йоганнес Бьо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в італійському Антгольці.

Українці Дмитро Підручник та Володимир Сємаков фінішували відповідно на 38-му та 41-му місцях.

Кубок світу

Антгольц (Італія)

Гонка переслідування, чоловіки

20 січня

1. Йоганнес Бьо (Норвегія) (0) - 31.14,4

2. Мартен Фуркад (Франція) (1) +1.00,5

3. Антон Шіпулін (Росія) (1) +1.18,4

4. Арнд Пайффер (Німеччина) (1) +1.47,5

5. Еміль Свендсен (Норвегія) (0) +1.57,1

6. Емільян Жаклен (Франція) (2) +2.00,8

...

38. Дмитро Підручний (4) +4.08,3

...41. Володимир Сємаков (3) +4.12,7

Нагадаємо, раніше у жіночому пасьюті українка Віта Семеренко зайняла 17 місце.
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