185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.01.2018 17:13
Українці фінішували поза топ-30 у персьюті Антгольца, Бьо-молодший перемагає
|Дмитро Підручний/biathlon.com.ua
Норвежець Йоганнес Бьо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в італійському Антгольці.
Українці Дмитро Підручник та Володимир Сємаков фінішували відповідно на 38-му та 41-му місцях.
Кубок світу
Антгольц (Італія)
Гонка переслідування, чоловіки
20 січня
1. Йоганнес Бьо (Норвегія) (0) - 31.14,4
2. Мартен Фуркад (Франція) (1) +1.00,5
3. Антон Шіпулін (Росія) (1) +1.18,4
4. Арнд Пайффер (Німеччина) (1) +1.47,5
5. Еміль Свендсен (Норвегія) (0) +1.57,1
6. Емільян Жаклен (Франція) (2) +2.00,8
...
38. Дмитро Підручний (4) +4.08,3
...41. Володимир Сємаков (3) +4.12,7
Нагадаємо, раніше у жіночому пасьюті українка Віта Семеренко зайняла 17 місце.
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