Визначилася заявка збірної України на Пхенчхан-2018

Ірина Варвинець поїде на свою першу Олімпіаду/biathlon.com.ua

Після завершення гонок переслідування на етапі Кубку світу в Антгольці стала відома остаточна заявка збірної України на Олімпійські ігри-2018.

Усього у Пхенчхан відправиться 11 біатлоністів.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Сємаков та Артем Тищенко.

Жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.

Таким чином, порівняно із попереднім складом на Ігри-2018, в українській команді відбулася одна заміна - Руслана Ткаленко замінив Артем Тищенко.

Нагадаємо, Олімпіада відбудеться з 9 по 25 лютого.

Як повідомлялося раніше, Дмитро Підручний та Володимир Сємаков фінішували поза топ-30 у пасьюті Антгольца.

При цьому результати жіночої збірної у гонці переслідування були кращими.