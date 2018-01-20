Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
243 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
20.01.2018  22:41

Визначилася заявка збірної України на Пхенчхан-2018

 Ірина Варвинець поїде на свою першу Олімпіаду/biathlon.com.ua

Після завершення гонок переслідування на етапі Кубку світу в Антгольці стала відома остаточна заявка збірної України на Олімпійські ігри-2018.

Усього у Пхенчхан відправиться 11 біатлоністів. 

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Сємаков та Артем Тищенко.

Жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.

Таким чином, порівняно із попереднім складом на Ігри-2018, в українській команді відбулася одна заміна - Руслана Ткаленко замінив Артем Тищенко. 

Нагадаємо, Олімпіада відбудеться з 9 по 25 лютого.

Як повідомлялося раніше, Дмитро Підручний та Володимир Сємаков фінішували поза топ-30 у пасьюті Антгольца.

При цьому результати жіночої збірної у гонці переслідування були кращими.


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
00:27
Футбол. Зінченко про вихід у стартовому складі у матчі АПЛ: Я щасливий
20.01.2018
23:51
Футбол. Севілья розбила Еспаньол, Атлетико та Валенсія пригальмували. Інші матчі 20 туру чемпіонату Іспанії
23:45
Футбол. Воротар Динамо продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії
23:13
Футбол. Зінченко став героєм веселої публікації в Instagram Ман Сіті
22:53
Футбол. Нант програв Бордо, Монпельє дотиснув Тулузу. Інші матчі 22-го туру чемпіонату Франції
22:41
Біатлон. Визначилася заявка збірної України на Пхенчхан-2018
22:10
Футбол. Гвардіола: Зінченко провів чудовий перший тайм проти Ньюкасла
21:57
Футбол. Байєр розгромив Гоффенгайм та вийшов 2-е місце. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
Публікації
29.03.2017

Підгрушна: Для всіх був шоком мій реальний фізичний стан під час сезону
Капітан жіночої збірної України поділилася думками про психологічний стрес, найважчу гонку у сезоні, критику команди.
Бринзак: В спорті важко прогнозувати, на кого із спортсменів можна розраховувати через рік
Кубок світу. У змішаній естафеті у Контіолахті українці фінішували третіми. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!