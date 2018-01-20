Визначилася заявка збірної України на Пхенчхан-2018
|Ірина Варвинець поїде на свою першу Олімпіаду/biathlon.com.ua
Після завершення гонок переслідування на етапі Кубку світу в Антгольці стала відома остаточна заявка збірної України на Олімпійські ігри-2018.
Усього у Пхенчхан відправиться 11 біатлоністів.
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Сємаков та Артем Тищенко.
Жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.
Таким чином, порівняно із попереднім складом на Ігри-2018, в українській команді відбулася одна заміна - Руслана Ткаленко замінив Артем Тищенко.
Нагадаємо, Олімпіада відбудеться з 9 по 25 лютого.
Як повідомлялося раніше, Дмитро Підручний та Володимир Сємаков фінішували поза топ-30 у пасьюті Антгольца.
При цьому результати жіночої збірної у гонці переслідування були кращими.
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