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24.01.2018  18:51

Можемо боротися за п'єдестал у кожній гонці: тренер про шанси українок на Олімпіаді-2018

 Жіноча збірна України/biathlon.com.ua

Українські біатлоністки можуть боротися за п'єдестал пошани у будь-якій гонці.

Таку заяву за три тижні до старту Олімпійських ігор-2018 зробив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Прогнозувати у біатлоні завжди важко. Ми з початку сезону показали, як можна боротися за п'єдестал пошани практично на кожній гонці", - каже спеціаліст із Словенії.

"Методика полягала у тому, щоб бігти трохи під навантаженнями. Шкода, що дівчата трохи захворіли. Але у нас є 20 днів, ми впораємося і будемо боротися із сильними суперниками", - цитує Велепця XSport.

Також Велепець додав, що за 10 днів до старту Олімпіади визначиться склад команди на окремі гонки і надалі підготовка буде вестися з урахуванням цього.

Раніше стало відомо, де буде готуватися жіноча збірна України до Пхенчхана-2018.
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