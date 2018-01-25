142 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.01.2018 08:30
Президент ФБУ озвучив завдання збірної на Олімпіаду в Пхенчхані
|Володимир Бринзак
У збірної України з біатлону немає конкретного завдання на Олімпійські ігри-2018.
Про це сказав президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
"Уже звикли. Не перша Олімпіада. Немає ніякої паніки, ажіотажу - психологічно спортсмени спокійні. Головне - щоб не було захворювань в останні дні, а так будемо боротися", - запевнив функціонер.
"Немає конкретного завдання - тільки тренуватися, створювати найкращі умови, показувати те, на що вони здатні. Подивимося, яким буде результат", - додав президент ФБУ.
"23 січня жіноча збірна відлітає готуватися до Казахстану і 3 лютого переїжджає звідти до Південної Кореї", - цитує Бринзака xsport.
Нагадаємо, що Бубка назвав преміальні для спортсменів за успіхи в Пхенчхані.
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