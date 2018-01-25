311 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.01.2018 22:54
Тренерський штаб збірної України назвав склад на спринтерські гонки чемпіонату Європи
|Дмитро Підручний
26 січня в італійському Ріднау чемпіонат Європи з біатлону продовжиться двома спринтерськими гонками.
Спринт. Чоловіки (12:00)
7. Дмитро Підручний
29. Артем Прима
64. Сергій Семенов
77. Артем Тищенко
94. Руслан Ткаленко
143. Андрій Доценко
Спринт. Жінки (15:00)
28. Яна Бондар
32. Ірина Варвинець
45. Ольга Абрамова
68. Юлія Журавок
91. Марія Панфілова
99. Надія Бєлкіна
Раніше повідомлялося, що Журавок забракло півсекунди до бронзи індивідуальної гонки на ЧЄ.
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