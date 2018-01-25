Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
311 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
25.01.2018  22:54

Тренерський штаб збірної України назвав склад на спринтерські гонки чемпіонату Європи

Дмитро Підручний

26 січня в італійському Ріднау чемпіонат Європи з біатлону продовжиться двома спринтерськими гонками.

Спринт. Чоловіки (12:00)

7. Дмитро Підручний
29. Артем Прима
64. Сергій Семенов
77. Артем Тищенко
94. Руслан Ткаленко
143. Андрій Доценко

Спринт. Жінки (15:00)

28. Яна Бондар
32. Ірина Варвинець
45. Ольга Абрамова
68. Юлія Журавок
91. Марія Панфілова
99. Надія Бєлкіна

Раніше повідомлялося, що Журавок забракло півсекунди до бронзи індивідуальної гонки на ЧЄ.


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
09:25
Футбол. В Англії вважають, що Шахтар таки втратить свого лідера перед плей-офф Ліги чемпіонів
08:59
Бокс. Відомий боксер з України допомагає Гвоздику готуватись до важливого бою
08:41
Футбол. Талановитий українець у клубі Примери: з'явилися нові подробиці можливого трансферу
08:20
Теніс. У збірної України виникли проблеми із складом на матч Fed Cup з Австралією
00:24
Футбол. Барселона вийшла в півфінал Кубку Іспанії
25.01.2018
23:55
Футбол. Страсбур обіграв Лілль в матчі 1/16 фіналу Кубку Франції
23:34
Футбол. Гравець Динамо залишив Карпати і проходить перегляд в іншому клубі
23:09
Легка атлетика. Українка виграла змагання в Чехії з рекордом турніру
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!
Інтерв'ю
 
Публікації
29.03.2017

Підгрушна: Для всіх був шоком мій реальний фізичний стан під час сезону
Капітан жіночої збірної України поділилася думками про психологічний стрес, найважчу гонку у сезоні, критику команди.
Бринзак: В спорті важко прогнозувати, на кого із спортсменів можна розраховувати через рік
Кубок світу. У змішаній естафеті у Контіолахті українці фінішували третіми. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!