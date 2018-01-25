Тренерський штаб збірної України назвав склад на спринтерські гонки чемпіонату Європи

Дмитро Підручний

26 січня в італійському Ріднау чемпіонат Європи з біатлону продовжиться двома спринтерськими гонками.

Спринт. Чоловіки (12:00)

7. Дмитро Підручний

29. Артем Прима

64. Сергій Семенов

77. Артем Тищенко

94. Руслан Ткаленко

143. Андрій Доценко

Спринт. Жінки (15:00)

28. Яна Бондар

32. Ірина Варвинець

45. Ольга Абрамова

68. Юлія Журавок

91. Марія Панфілова

99. Надія Бєлкіна

Раніше повідомлялося, що Журавок забракло півсекунди до бронзи індивідуальної гонки на ЧЄ.