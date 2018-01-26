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26.01.2018  23:08

Стали відомими стартові протоколи гонок переслідуваннь на чемпіонаті Європи

Ірина Варвинець (в центрі)

27 січня, в італійському Італія Ріднау чемпіонат Європи з біатлону продовжиться двома гонками переслідування.

До стартового протоколу у чоловіків потрапило 4 представника України: Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов та Руслан Ткаленко.

У дівчат Україну представлятимуть одразу шестеро українок: Ірина Варвинець, Надія Бєлкіна, Яна Бондарь, Ольга Абрамова, Марія Панфілова та Юлія Журавок.

Стартові номери виглядають таким чином:

Чоловіки.

5. Артем Прима +0:39
8. Дмитро Підручний +0:48
29. Сергій Семенов +1:36
36. Руслан Ткаленко +1:46

Жінки.

1. Ірина Варвинець
16. Надія Бєлкіна +0:53
23. Яна Бондарь +1:00
27. Ольга Абрамова +1:05
42. Марія Панфілова +1:33
44. Юлія Журавок +1:36

Нагадаємо, що Ірина Варвинець стала чемпіонкою Європи в спринті.
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