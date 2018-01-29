48 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 21:21
Підручний: До заборонених препаратів ніколи й близько не підходив
|Дмитро Підручний
В українській збірній з біатлону система вибудована так, що про допінг не може йти й мови.
Про це заявив лідер україців Дмитро Підручний.
"Я, навіть і близько до заборонених препаратів не підходив", - наголосив Дмитро.
"У нас взагалі в команді такої системи не вибудовано, щоб десь, якось проскочити з цим допінгом", - пояснив ураїнський біатлоніст.
"Я б ніколи не став жертвувати своїм ім'ям заради подібних штук і сумнівних результатів", - цитує Підручного xSport.
Нагадаємо, що напередодні Дмитро разом з командою виграв золото чемпіонату Європи в змішаній естафеті.
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