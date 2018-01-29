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29.01.2018  21:21

Підручний: До заборонених препаратів ніколи й близько не підходив

Дмитро Підручний

В українській збірній з біатлону система вибудована так, що про допінг не може йти й мови.

Про це заявив лідер україців Дмитро Підручний.

"Я, навіть і близько до заборонених препаратів не підходив", - наголосив Дмитро.

"У нас взагалі в команді такої системи не вибудовано, щоб десь, якось проскочити з цим допінгом", - пояснив ураїнський біатлоніст.

"Я б ніколи не став жертвувати своїм ім'ям заради подібних штук і сумнівних результатів", - цитує Підручного xSport.

Нагадаємо, що напередодні Дмитро разом з командою виграв золото чемпіонату Європи в змішаній естафеті.
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