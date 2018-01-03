Йоганнес Бьо пропустить етап Кубку світу в Обергофі

Йоганнес Бьо

Норвежський біатлоніст Йоганнес Бьо не виступить на прийдешньому етапі Кубку світу.

Про це повідомляє skiskyting.no.

24-річний спортсмен застудився і вже вирушив на лікування додому.



Відзначимо, що Бьо-молодший посідає друге місце в загальному заліку Кубку світу цього сезону.

Нагадаємо, що став відомий склад жіночої збірної України на етапі Кубку світу в Обергофі.

Раніше Бьо освідчився своїй дівчині.