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03.01.2018  23:26

Йоганнес Бьо пропустить етап Кубку світу в Обергофі

Йоганнес Бьо

Норвежський біатлоніст Йоганнес Бьо не виступить на прийдешньому етапі Кубку світу.

Про це повідомляє skiskyting.no.

24-річний спортсмен застудився і вже вирушив на лікування додому.
 
Відзначимо, що Бьо-молодший посідає друге місце в загальному заліку Кубку світу цього сезону.

Нагадаємо, що став відомий склад жіночої збірної України на етапі Кубку світу в Обергофі.

Раніше Бьо освідчився своїй дівчині.
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