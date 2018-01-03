60 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 23:26
Йоганнес Бьо пропустить етап Кубку світу в Обергофі
|Йоганнес Бьо
Норвежський біатлоніст Йоганнес Бьо не виступить на прийдешньому етапі Кубку світу.
Про це повідомляє skiskyting.no.
24-річний спортсмен застудився і вже вирушив на лікування додому.
Відзначимо, що Бьо-молодший посідає друге місце в загальному заліку Кубку світу цього сезону.
Нагадаємо, що став відомий склад жіночої збірної України на етапі Кубку світу в Обергофі.
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