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04.01.2018  15:56

Українки невдало виступили у спринтерській гонці в Обергофі

 Віта Семеренко/ТСН

Українські біатлоністки Віта Семеренко та Олена Підгрушна потрапили лише у топ-25 на спринтерській гонці етапу Кубку світу в німецькому Обергофі

Гонку на 6 км виграла представниця Словаччини Анастасія Кузьміна. 

Семеренко показала 22-й час, фінішувавши із одним промахом із відставанням на 1 хвилину 38 секунд, а Підгрушна показала 25-й результат. 

Валя Семеренко не брала участь у змаганнях. 

Кубок світу-2017/18

Обергоф (Німеччина)

Спринт

Жінки 

1. Анастасія Кузьміна (Словаччина), (1+0) - 22.23,7
2. Кайса Макарайнен (Фінляндія), (0+1) +35,4
3. Вероніка Віткова (Чехія), (0+1) +40,1
4. Франциска Гільдебранд (Німеччина), (0+1) +47,7
5. Жюстін Бреза (Франція), (0+2) +53,4
6. Вероніка Новаковська (Польща), (0+1) +1.07,6
...
22. Віта Семеренко (0+1) +1.38,0
25. Олена Підгрушна (1+0) +1.44,5
32. Анастасія Меркушина (1+0) +1.52,7
42. Юлія Джима (0+2) +2.08,7
58. Ірина Варвинець (0+1) +2.36,5
Валя Семеренко - не стартувала

Нагадаємо, що Віта Семеренко зайняла третє місце у спринті під час етапу у французькому Ансі


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