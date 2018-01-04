Українки невдало виступили у спринтерській гонці в Обергофі

Віта Семеренко/ТСН

Українські біатлоністки Віта Семеренко та Олена Підгрушна потрапили лише у топ-25 на спринтерській гонці етапу Кубку світу в німецькому Обергофі.

Гонку на 6 км виграла представниця Словаччини Анастасія Кузьміна.

Семеренко показала 22-й час, фінішувавши із одним промахом із відставанням на 1 хвилину 38 секунд, а Підгрушна показала 25-й результат.

Валя Семеренко не брала участь у змаганнях.

Кубок світу-2017/18

Обергоф (Німеччина)

Спринт

Жінки

1. Анастасія Кузьміна (Словаччина), (1+0) - 22.23,7

2. Кайса Макарайнен (Фінляндія), (0+1) +35,4

3. Вероніка Віткова (Чехія), (0+1) +40,1

4. Франциска Гільдебранд (Німеччина), (0+1) +47,7

5. Жюстін Бреза (Франція), (0+2) +53,4

6. Вероніка Новаковська (Польща), (0+1) +1.07,6

...

22. Віта Семеренко (0+1) +1.38,0

25. Олена Підгрушна (1+0) +1.44,5

32. Анастасія Меркушина (1+0) +1.52,7

42. Юлія Джима (0+2) +2.08,7

58. Ірина Варвинець (0+1) +2.36,5

Валя Семеренко - не стартувала

Нагадаємо, що Віта Семеренко зайняла третє місце у спринті під час етапу у французькому Ансі.