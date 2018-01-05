145 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 16:45
Фуркад виграв спринт в Обергофі, Підручний - десятий
|Дмитро Підручний
Українець Дмитро Підручний посів десяту сходинку спринтерської гонки на етапі Кубку світу в німецькому Обергофі.
Золото здобув француз Мартен Фуркад, другим прибіг норвежець Еміль Хегле Свендсен, а третя позиція у його співвітчизника Йоганеса Бьо.
Кубок світу-2017/18
Обергоф (Німеччина)
Спринт
Чоловіки
5 січня
1. Мартен Фуркад (Франція) (0+0) 25:03.3
2. Еміль Хегле Свендсен (Норвегія) (0+0) +8.1
3. Йоганес Тінес Бьо (Норвегія) (2+0) +10.2
...
10. Дмитро Підручний (1+0) +56.3
16. Артем Прима (1+1) +1:20.6
43. Володимир Сємаков (0+2) +2:02.0
53. Артем Тищенко (0+1) +2:17.4
81. Руслан Ткаленко (0+3) +3:16.2
Нагадаємо, що в жіночому спринті українка Віта Семеренко посіла лише 22-гу сходинку.
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